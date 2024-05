No Morumbis, o Tricolor voltou a vencer o Águia de Marabá, fez 5 x 1 no agregado e se mantém na disputa para defender o título. Na Arena Pantanal, o Cuiabá até que venceu por Goiás por 1 x 0, mas perdeu nos pênaltis e se despediu do torneio. E na Arena Castelão, o CRB superou o Ceará por 1 x 0 e garantiu seu lugar na fase seguinte.

Os duelos entre Athletico-PR x Ypiranga-RS e Internacional x Juventude, adiados devido às fortes enchentes no Rio Grande do Sul, ainda serão remarcados pela CBF.

O São Paulo definiu a parada contra o Águia ainda no primeiro tempo. Queridinho da torcida, Lucas Moura abriu os trabalhos. Logo depois, Erick tratou de decidir as coisas para o Tricolor, antes do intervalo. Com uma excelente vantagem no agregado, os donos da casa só administraram a vantagem no segundo tempo.

Já na Arena Pantanal, o Cuiabá fez sua parte ao vencer o Goiás no tempo normal, com gol de Bruno Alves aos 35 minutos do segundo tempo. Mas na cobrança de penalidades, o esmeraldino foi melhor e venceu por 3 x 1.

E no Ceará, o Vozão acabou derrotado novamente por 1 x 0 para o CRB e deu adeus à Copa do Brasil. Gegê anotou o gol da vitória.