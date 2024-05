Deputados devem analisar nomes indicados pelo Governo para ocupar cargos na Ageac

O Governo do Acre encaminhou a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (21), a indicação de três nomes para ocuparem cargos de chefes de departamento na Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac).

Em mensagem governamental, assinada pela vice-governadora Mailza Assis, os nomes indicados foram de Elizângela Queiroz de Araújo Basile para o cargo de chefe do Departamento Executivo de Administração e Finanças; Ana Paula Macêdo de Lacerda para o cargo de chefe do Departamento Técnico de Qualidade dos Serviços e Tarifas; e Natacha Francis Ferreira Cavalcante para o cargo de chefe do Departamento Jurídico.

O governo justificou que as indicações tem critérios de capacidade técnica e profissional, tendo em vista a formação e ampla excelência profissional das indicadas.

Os nomes deverão ser analisados em uma comissão especial que será criada pelos deputados. A tendência é que os nomes sejam aprovados na Aleac após a realização de uma sabatina.