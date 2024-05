Deracre agradece Detran por recursos transferidos para construção da Ponte Frei Paolino Baldassari

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, se reuniu com a presidente do Detran, Taynara Martins, nesta quarta-feira, 15, para agradecer a instituição pelo repasse de R$ 20 milhões para construção da ponte Frei Paolino Baldassari, em Sena Madureira, que integrou o Primeiro e Segundo Distrito da cidade.

Na ocasião, Sula reafirmou a parceria e união em nome do governador Gladson Cameli. A reunião contou com a presença de toda diretoria do Deracre.

“Essa obra representa um marco significativo para Sena Madureira e agradeço ao governador Gladson Cameli e ao Detran em nome da presidente Taynara e queremos entregar uma singela homenagem a autarquia e reconhecimento pelos 20 milhões em recursos para essa obra que hoje beneficia mais de 2.000 pessoas. É um reconhecimento de todo Deracre ao Detran”, afirmou a presidente do Deracre.

Taynara Martins aproveitou a oportunidade para agradecer pela homenagem em nome dos servidores do Detran e reforçou que a autarquia deve continuar trabalhando em apoio e união pelo desenvolvimento dos municípios.

“Parabenizo o Deracre pela construção da ponte e também os servidores do Detran que atuaram na desvinculação dos recursos para obra e me coloco a disposição como presidente do Departamento para sempre trabalhar por aquilo que estiver ao nosso alcance. Foi uma obra que hoje beneficia toda população de Sena Madureira. Um sonho do governador, que foi concretizado em prol dessas famílias”, afirmou a presidente do Detran.

Mais de 2500 pessoas foram beneficiadas com a ponte sobre o Rio Iaco, que facilita o ir e vir no dia a dia. O investimento para essa obra histórica foi de R$ 36 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado, em que R$ 20 milhões foram destinados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) para esse investimento.

Novo Investimento

Ao final da reunião, seguindo determinação do governador Gladson Cameli, Deracre e Detran firmaram compromisso para disponibilização de recursos para as obras da ponte da Sibéria em Xapuri. A estimativa é que a ponte, de 363,8 metros de extensão, fique pronta no segundo semestre de 2024.

A estrutura contará com rampas de acesso e ligará o Centro de Xapuri ao Bairro Sibéria. As intervenções, quando concluídas, proporcionarão mais mobilidade e segurança para 20 mil pessoas e cerca de 40 trabalhadores estão empenhados na fase de superestrutura na montagem das treliças de avanço dos apoios para execução das aduelas da ponte.

O empreendimento está orçado em mais de R$ 40 milhões e conta com maisR$ 25 milhões frutos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.