No começo do ano, Defante compartilhou que passou por uma cirurgia. Ele sofria de uma condição chamada ptose palpebral, que faz com que a pálpebra superior do olho fique caída. Desde então, ele tem utilizado o elemento para proteger o olho.

Reconhecido por sua carreira de humorista, Defante começou na área musical sendo baterista de uma banda por sete anos. No entanto, em 2012, ele migrou para o humor e criou o seu primeiro canal no YouTube, onde já possui mais de 2,5 milhões de seguidores.

No ano passado, ele lançou o EP “Robson” e rodou as principais capitais do país com a sua turnê. Em “Gari”, ele narra a história de um garoto que não tem educação com quem recolhe seu lixo. Assista ao clipe:

A imagem de Defante sem o tapa-olho só é revelada no final do clipe, onde ele aparece com o nome “Tífane”, o título de seu álbum, acima da sobrancelha. O novo disco, que contará com 8 faixas será lançado no dia 27 de junho.