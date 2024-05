Em dois dias artesanato acreano alcança cerca de R$ 108 mil em vendas no 17° Salão do Artesanato na capital federal

Nos dois primeiros dias do 17º Salão do Artesanato, realizado em Brasília, os sete artesãos e artesãs do Acre que participam do evento já venderam cerca de R$ 108 mil entre peças de marchetaria, látex, biojóias, cestarias e materiais em fibra. A participação dos acreanos tem o apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete).

O evento começou na quarta-feira, 8, e segue até o domingo, 12, em Brasília. O balanço da comercialização dos produtos acreanos foi feito pela diretora de empreendedorismo da Sete e coordenadora estadual do Programa do Artesanato Brasileiro, Terezinha Messias, que acompanha os profissionais acreanos no estande do estado.

Segundo Terezinha, no salão do ano passado o Acre foi campeão em volume de vendas, quando comercializou R$ 198 mil. Esse ano o objetivo é repetir o feito, mas com vendas a partir de R$ 250 mil. “É incrível a aceitabilidade, a procura das pessoas pelo nosso artesanato, que é diferenciado”, afirmou Terezinha, explicando que o estande acreano é um dos mais visitados.

Clientes nacionais e internacionais

“Entre os clientes dos produtos acreanos estão brasileiros e estrangeiros de diversos países. “Vendemos para o público brasileiro, mas também para pessoas de países como Casaquistão, Austrália, Nova Zelândia e Canadá”, afirmou o expositor das peças em marchetaria do artesão Maqueson Pereira, Ednilton Costa. “A marchetaria hoje alcançou o mundo”, disse, ressaltando o reconhecimento público do trabalho do autor.

As artesãs Socorro Tavares e Maria Barroso – conhecida como Cláudia – afirmaram que estão vendendo especialmente presentes para o Dia das Mães, que será comemorado no próximo domingo.

O artesão José Rodrigues, conhecido como Dr. Borracha, também comemora as vendas. “A gente saiu do Acre com uma expectativa de venda e, graças a Deus, está superando todas as expectativas”, disse, destacando o apoio do governo para poder apresentar seus produtos. “Esse apoio é importante não só pra mim, como para todos”, reforçou a artesã Maria José Araújo, também animada com a saída de seus produtos.

Visitantes

A reação de visitantes confirma a aceitação dos produtos acreanos, como a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico do estado da Paraíba, Rosália Lucas.“O artesanato do Acre nos encantou”, disse ela, que comprou um colar de jarina da artesã Márcia Silva.

“Estamos levando um pedacinho do Acre para a Paraíba”, disse ela, acompanhada da primeira-dama e presidente de honra do artesanato da Paraíba, Ana Maria Lins. A primeira-dama paraibana definiu o artesanato acreano como “muito rico”, citou a ampla produção do artesanato paraibano e destacou a importância da divulgação dessa arte brasileira.