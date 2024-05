Em Marechal Thaumaturgo, Ulysses participa de ações sociais que garantem bem-estar da população

Garantir bem-estar e condições dignas de vida é a missão do mandato do deputado Coronel Ulysses (União–AC). Nesse sentido, Ulysses tem percorrido os municípios do Acre nos finais de semana para escutar as pessoas e, assim, destinar recursos de emendas para alavancar ações que resultam em melhoria das condições de vida das pessoas.

E não foi diferente neste sábado (25). Ulysses pegou o avião e veio até Marechal Thaumaturgo, município encravado na fronteira com o Peru.

Ali, conversou com moradores, detalhou as ações de seu primeiro ano de mandato e anunciou valores de recursos que destinou para ações e obras no município. Por meio de emendas, Ulysses liberou R$ 1,9 milhão.

O dinheiro é destinado para ações em saúde (R$ 1 milhão), construção de farmácia popular (transferência especial de R$ 600 mil) e implantação de sistema de abastecimento de água em área rural [comunidade Novo Horizonte], no valor de R$ 300 mil.

Neste domingo (26) ocorreu a entrega de mais de 1 mil pares de óculos. A ação faz parte do projeto Visão para todos, apoiado pelo gabinete do deputado Coronel Ulysses.

O projeto Visão para Todos realiza ações sociais que proporcionam exames de vista gratuitos em todo o País, por meio de parcerias com instituições públicas e privadas comprometidas com a saúde visual. O objetivo é facilitar e agilizar o acesso da população aos cuidados necessários para uma visão saudável e de qualidade.

As ações são resultados da emenda no valor de R$ 1.000.000,00 destinada por Ulysses para ações de saúde à população de Marechal Thaumaturgo. “É gratificante saber que as ações de nosso mandato estão garantindo o bem-estar e mais dignidade às pessoas”, disse Ulysses, ao embarcar de volta a Rio Branco após cumprir extensa agenda em Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo.

