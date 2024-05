Em Sena Madureira, homem é preso com pistola e 12 balas intactas

No começo da tarde desta terça-feira (28) a Polícia Militar de Sena Madureira (8º BPM) conseguiu apreender mais uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre 380.

Os PMs tomaram conhecimento de que um suspeito estava trafegando em um veículo pelas ruas de Sena Madureira portando arma de fogo. Diante disso, a guarnição conseguiu abordá-lo na Avenida Brasil.

Ao ser feita busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Entretanto, ao proceder revista no interior do veículo, os policiais lograram êxito e encontraram a pistola com 12 balas intactas.

O acusado que tem 38 anos de idade e seria oriundo de Rondônia foi preso em flagrante e encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira para os procedimentos de praxe.

Cabe destacar que essa é a segunda pistola apreendida em Sena Madureira em menos de uma semana. A outra ocorrência se deu no bairro Ana Vieira, onde os policiais retiraram das mãos dos criminosos uma pistola 9 milímetros.