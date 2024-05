Empresa anuncia suspensão de voos e cidade do interior do Acre só terá acesso por barco

A empresa Ortiz Táxi Aéreo LTDA divulgou uma nota na última quarta-feira (22) informando sobre a suspensão dos voos para a cidade de Santa Rosa do Purus, município isolado do restante do Acre via terrestre, e que agora terá como único meio de acesso o transporte fluvial.

Segundo a nota, a decisão foi tomada em razão da precariedade da pista de pouso e decolagem, que já passa por obras para reparo do asfalto.

“Embora haja um NOTAM liberando a pista para operações nos finais de semana consideramos que as atuais condições ainda apresentam um alto risco de acidentes. A segurança de nossos passageiros e tripulação é nossa prioridade máxima”, diz trecho da nota.

A empresa afirma que só retomará as operações para a localidade após a conclusão da reforma da pista.

“Por isso, não realizaremos operações para essa localidade até que a reforma da pista esteja completamente concluída e ela seja considerada segura para todas as operações. Agradecemos a compreensão e paciência de todos durante este período. Manteremos todos informados sobre o progresso das reformas e a previsão de retomada dos voos para Santa Rosa do Purus”, esclarece.

Veja a nota: