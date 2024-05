Empresário mandou áudio antes de ser levado por rio: ‘Cuida da mãe’

De acordo com o site UOL, Carlos saiu do sítio onde estava hospedado na manhã da última terça-feira, em Sinimbu, no Rio Grande do Sul. Ele queria ver o nível das águas do rio, mas acabou ficando ilhado, buscou abrigo em uma árvore e acabou sendo levado pela correnteza.

O corpo de Carlos foi achado pelos bombeiros apenas no último dia 8. Ele foi sepultado na manhã desta sexta-feira (10) em Itapiranga, sua terra-natal no oeste de Santa Catarina. Em outro áudio à filha, Carlos pediu orações. “Só reza pra mim, só por sorte. O rio tá subindo”, diz.