Enem 2024: inscrições começam nesta segunda-feira

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 começam nesta segunda-feira (24/5) e podem ser feitas até 7 de junho, na Página do Participante, acessando enem.inep.gov.br/participante. A taxa de inscrição é de R$ 85 (ao público não isento).

As provas do Enem 2024 serão aplicadas tradicionalmente em dois domingos, nos dias 3 e 10 de novembro, de acordo com cronograma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.

Para se inscrever, basta acessar a Página do Participante. A taxa de inscrição deverá ser paga entre 27 de maio e 12 de junho. Vale ressaltar que apenas após o pagamento a inscrição estará confirmada.

Ainda conforme o cronograma do Enem 2024, o gabarito das provas será divulgado em 20 de novembro, 10 dias após a aplicação do exame. O resultado está previsto para ser publicado em 13 de janeiro de 2025.

O cronograma da edição de 2024

Inscrições: 27 de maio a 7 de junho

Pagamento da taxa de inscrição: 27 de maio a 12 de junho

Tratamento pelo nome social: 27 de maio a 7 de junho

Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 7 de junho

Resultado de atendimento especializado: 17 de junho

Recurso de atendimento especializado: 17 de junho a 21 de junho

Resultado do recurso de atendimento especializado: 27 de junho

Provas: 3 de novembro e 10 de novembro

Divulgação do gabarito: 20 de novembro

Divulgação do resultado: 13 de janeiro de 2025

As provas

1º domingo (3 de novembro)

*Duração: 5 horas e 30 minutos



O candidato deverá fazer:

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol)

45 questões de ciências humanas

Redação

2º domingo de provas (10 de novembro)

*Duração: 5 horas



O candidato deverá fazer:

45 questões de ciências da natureza

45 questões de matemática

O Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas do Enem são usadas por instituições públicas e privadas nos critérios de seleção de estudantes.

Com o resultado do Enem, é possível participar dos seguintes programas do Ministério da Educação (MEC):