Energisa celebra sucesso de estande da concessionária na Rondônia Rural Show

A Energisa concluiu com sucesso sua participação na 11ª Rondônia Rural Show, realizada entre os dias 20 e 25 de maio em Ji-Paraná. Com mais de dois mil visitantes, o estande da concessionária foi um dos destaques do evento, proporcionando aos participantes uma experiência educativa sobre segurança com a rede elétrica e consumo consciente de energia.

Durante o evento, o estande da Energisa ofereceu uma série de atividades interativas, incluindo um circuito de jogos e experimentos relacionados à eletricidade. Os visitantes receberam informações importantes sobre como prevenir acidentes mantendo uma distância segura da rede elétrica e sobre práticas de consumo consciente de energia.

A professora Vânia Mota, da Universidade Federal de Rondônia (Unir), Campus Ji-Paraná, ficou impressionada com a abordagem dinâmica e divertida da Energisa e chegou a convidar a comunidade para visitar o local durante o evento. “Teve orientações sobre queimadas, como evitar acidentes com a rede elétrica na área rural, conhecimentos sobre a história da energia elétrica. Tudo muito lúdico e interativo. Parabéns à Energisa pelo estande”, elogiou a professora.

Fabiano Medeiros, gerente da Assessoria de Assuntos Institucionais da Energisa, destacou a importância das informações repassadas à comunidade. “Face à grandiosidade do evento, a Energisa aproveitou a oportunidade para conversar com a comunidade, dando orientações sobre os cuidados que os moradores e trabalhadores da área rural devem ter com a rede elétrica”, explicou. Ele também ressaltou o papel fundamental da Unidade Móvel Educacional do Projeto Nossa Energia, que enfatizou a importância do consumo consciente de energia, tanto para o bolso quanto para o meio ambiente.

“Aproveitamos o evento para promover ações de conscientização, educação e, com isso, nos aproximarmos cada vez mais da comunidade. Ficamos muito felizes com o resultado. Recebemos milhares de visitantes que, além do aprendizado, divertiram-se bastante”, concluiu Fabiano, satisfeito com o impacto positivo gerado pela presença da Energisa na feira.