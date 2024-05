São Paulo — Um estudante de 13 anos ateou fogo no cabelo de uma colega, da mesma idade, nessa quinta-feira (9/5), na Escola Estadual Parque da Aroeiras II, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, obtido pela TV Tem, o professor percebeu um cheiro de cabelo queimado e acionou o diretor da escola. Após analisar a situação, os profissionais perceberam que uma estudante apresentava um pedaço do cabelo queimado. Ainda de acordo com o veículo, ao ser questionado, o aluno assumiu que encontrou um isqueiro no chão e usou o objeto para queimar o cabelo da vítima. Os pais dos estudantes envolvidos na ação foram convocados à unidade de ensino e a mãe da vítima acionou a Polícia Militar para atender a ocorrência. Todos foram encaminhados à Central de Flagrantes e os menores foram liberados posteriormente. O isqueiro usado na ação foi apreendido e o caso foi registrado como lesão corporal. Segundo a Secretaria da Educação (Seduc), a gestão da escola interveio assim que identificou o ocorrido entre os estudantes. A pasta confirmou que os responsáveis foram acionados para uma reunião na escola. Além disso, a Seduc lamentou o ocorrido e assegurou que ninguém ficou ferido.