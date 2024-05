Evento inspirado na Era Medieval acontece neste sábado, em Rio Branco; veja detalhes

A Associação de Nerds do Acre (Anac) em parceria com a Ordem dos Corvos em alusão ao Dia do Orgulho Nerd, realiza a primeira edição do The Kingdom: Sangue e Ferro, na Usina de Artes João Donato, em Rio Branco, neste sábado (25). Anteriormente, o evento estava previsto para acontecer no mês de março, mas em virtude das grandes enchentes que assolaram o Acre, teve que ser adiado.

Com entrada gratuita e aberto ao público em geral, a identidade visual e as atividades do evento serão inspiradas no período medieval. A primeira edição da convenção é destinada a todos que se identificam com a cultura nerd, geek e pop, independentemente da idade.

Além disso, segundo o presidente da ANAC, Hecton Magalhães, a expectativa é receber entre 500 a 1000 pessoas durante o festival.

Confira a programação do evento:

Abertura dos Portões A e B – as 14h

Inscrições do torneio SwordPlay (limite de 16 participantes) – as 14h20

Inscrições do Desfile Cosplay (cosplay livre)

Atividade Integral

Arquearia tradicional

Arquearia desafie o Mestre

Arquearia duelo de casas

Captura Bandeira

Trilha do Tesouro

Jogos de Taverna

Jogos Festivo

Arena SwordPlay

Sala de Card Games

Restaurante Taverna

Realidade Virtual – Arena VR

Início do Torneio SwordPlay

Início do Desfile Cosplay

Anúncio da Casa Vencedora

Encerramento

O The Kingdom ocorre em 25 de maio na Usina de Artes João Donato. A ANAC realiza todo final de ano a 4ª maior conferência nerd do Brasil: A Comic Nerd, sendo a maior da região norte, e os preparativos acontecem durante o ano.