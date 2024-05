Exclusivo: Eliana ganhará homenagem em programa do SBT

A contagem regressiva para a saída de Eliana do SBT já começou, e a coluna Fábia Oliveira vem descobrindo detalhes dos últimos dias da apresentadora na emissora.

Segundo fontes da coluna, Eliana ganhará uma homenagem especial no Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel. Na ocasião, todos que trabalharam ao lado dela no SBT estarão presentes. E ela também.

Eliana anunciou a sua saída do SBT no início de abril. Na ocasião, o canal informou, em nota, que a decisão partiu da apresentadora e que o fim do contrato aconteceu de forma mútua e respeitosa.

“Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora”, dizia um trecho do comunicado.

A loira seguirá no SBT até junho. O último Programa Eliana será gravado em 12 de junho e exibido no dia 30 do mesmo mês.

Último programa de Eliana no SBT terá entrevista especial

Como revelamos com exclusividade nesta sexta-feira (24/5), o último Programa Eliana contará com uma longa entrevista com Celso Portiolli, feita na casa dele. Esta, inclusive, seria uma tentativa de mostrar ao público que não existe qualquer problema entre os dois.

Celso Portiolli, inclusive, é quem ficará com o horário do Programa Eliana após a saída da loira da emissora. Isso porque o Domingo Legal será estendido por mais três horas.

Segundo fontes da coluna, o SBT chegou a sugerir que o Domingo Legal começasse mais tarde, pegando o horário do Programa Eliana, e um filme fosse colocado no meio da programação. No entanto, Celso Portiolli não aceitou.

Ainda de acordo com nossas fontes, o apresentador bateu o pé sobre manter o horário de sempre do Domingo Legal, começando às 11h15, e assumiu o desafio de acrescentar mais três horas no ar. Após a saída de Eliana, o dominical passará a ter 7 horas.

Outra informação descoberta por esta colunista é que os quadros do programa da Eliana ficarão com Celso Portiolli, ou seja, eles seguirão no ar, mas agora sendo exibidos no Domingo Legal.

O mesmo deve acontecer com o ator e humorista Tiago Barnabé, que faz a personagem “Narcisa”, que estava sendo bastante disputado por Celso e Patrícia Abravanel.

Procurada pela coluna, a assessoria do SBT informou que a nova grade da emissora a partir de julho e o destino de Tiago Barnabé serão anunciados em junho.