Filmes da Sessão da Tarde: veja produções desta semana

Quinta é dia de uma animação com uma proposta curiosa. Epa! Cadê o Noé? 2 continua a história em que os animais do conto bíblico da Arca de Noé ficam à deriva, e devem conviver com suas diferentes especificidades. O problema é que, no segundo filme o estoque de comida começa a acabar, e os protagonistas Finny (Maxwell Carolan) e Leah (Ava Connolly) devem manter a situação sob controle, mas Leah acaba abandonada numa ilha remota com o resto dos suprimentos, e deve correr contra o tempo para salvar seus amigos. O filme está disponível para streaming no Amazon Prime Video. A animação tem nota 5,8 no IMDB e 20% de aprovação dos críticos do RT.