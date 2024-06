Friagem se intensifica e temperaturas devem bater novos recordes nesta semana; veja previsão

A forte onda de frio que chegou ao estado do Acre no último sábado (25) derrubou os termômetros em todos os municípios acreanos. A terceira e mais duradoura friagem do ano deve permanecer até o final do mês, e deve se intensificar no decorrer da semana.

Novos recordes de temperaturas devem ser registrados, é o que aponta a previsão do pesquisador Davi Friale, em seu site ‘O Tempo Aqui’.

“A partir desta terça-feira, a onda polar se intensifica no Acre, com ventos intensos e mais frio. As noites ficam “geladas” no leste e no sul do estado. Entre quarta-feira e sexta-feira, ao amanhecer, deverão ser registrados novos recordes do ano, com mínimas entre 12 e 15ºC, em Rio Branco, Brasileia e municípios vizinhos”, diz.

Ainda segundo Friale, não há previsão de chuvas para assa semana, ocasionando, ainda baixa umidade do ar.

“A intensa incursão de ar polar deixa o tempo bom, sem a menor probabilidade de chuvas, com baixa umidade do ar, podendo ficar, no leste e no sul do Acre, entre 20 e 30%, durante a tarde, o que caracteriza estado de atenção para a saúde humana”, ressalta.

O calor deve retornar a estado a partir do sábado (1). Mas já a partir da sexta-feira (30) as temperaturas máximas deverão superar os 30Cº.