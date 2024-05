Frio no Acre: Inmet emite alerta de chuvas intensas e baixas temperaturas; confira previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta amarelo para possibilidade de chuvas intensas em todo o estado do Acre. De acordo com o alerta, o acúmulo pode ser entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ter ocorrências de ventos intensos entre 40-60 km/h. O aviso começou a valer desde às 8h57 deste sábado (25) e segue até às 10h do domingo (26).

Além das chuvas, há ainda um alerta amarelo para declínio de temperatura, que oferece leve risco à saúde. Os declínios de temperatura estão entre 3ºC e 5ºC. O aviso iniciou às 00h da última sexta-feira (24) e segue até às 18h do domingo (26).

O Inmet alerta ainda para que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, o órgão avisa para evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.