Gladson dá ultimato, diz que Bocalom é seu candidato e dispara: “Decisão está tomada”

Está definido. O governador Gladson Cameli anunciou nesta quinta-feira (23), durante entrevista ao Papo Informal, do jornalista Luciano Tavares, que a chapa Bocalom-Alysson está confirmada e sacramentada, numa união do Progressistas com o Partido Liberal.

Gladson informou, inclusive, como noticiou mais cedo o ContilNet, que o anúncio da chapa será feito no sábado (25), durante coletiva à imprensa na sede do PP, com horário ainda a ser definido.

“Sim, sábado a gente anuncia, com certeza. Eu escuto todo mundo e sou democrata. Eu não tenho nenhuma questão negativa com o Bocalom. Ele é o meu candidato e nós vamos estar juntos. É o candidato do Progressistas. Nunca criei interrogações sobre assunto. Tinha apenas questões que eu precisava resolver. Estamos entrando em junho e precisamos definir isso”, disse o governador.

“Não foi uma decisão monocrática minha. Tinha pessoas que queriam candidatura nossa; tinha gente que queria uma união com Marcus Alexandre; e tinha gente que queria essa parceria com Bocalom. Decisão está tomada e pronta”, continuou.

Luciano Tavares chegou a questionar se a decisão do PP de apoiar Bocalom não prejudicou o partido, e Gladson informou que não: “Pelo contrário, o diálogo enriquece as pessoas, a cidade, o Estado e todo mundo. A democracia é sempre o melhor caminho”.