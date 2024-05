Governo divulga resultado de processo seletivo para contratação de alfabetizadores; veja lista

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), publicou, em edição do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (17), o resultado preliminar do Processo de Seleção de Alfabetizadores Voluntários.

O resultado foi divulgado por ordem de município, nome do candidato, pontuação, situação e motivo do indeferimento.

O candidato poderá entrar com recurso contra o resultado preliminar no período das 8h às 23h59 do dia 20 de maio de 2024, por meio do endereço eletrônico [email protected]. A publicação informa ainda que não será aceito em nenhuma hipótese recursos interpostos fora do prazo ou que não estejam fundamentados.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com a Divisão de Educação de Jovens e Adultos, pelo e-mail [email protected], de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 17h.

