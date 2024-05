Governo promove oficina buscando promover a empregabilidades LGBT+ no Acre

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) por meio da Divisão de Promoção da Diversidade Sexual (DIVPDS), promoveu no auditório do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), a oficina “Promovendo a Empregabilidade LGBT+ no Acre,” ministrada pelo Dr° Toni Reis, presidente da Aliança Nacional LGBTI+.

A atividade que contou com grande público foi destinada às instituições, gestores governamentais e não-governamentais voltada para a realização do Plano de Empregabilidade LGBT+ do Estado do Acre.

Os desafios da população LGBTQIA+ no mercado de trabalho são diversos e únicos. Os empecilhos vão desde o acesso às vagas de trabalho, dificultado por requisitos incompatíveis com a realidade social de muitos integrantes da comunidade, até a falta de acolhimento e inclusão nos ambientes corporativos. No ecossistema brasileiro de inovação, a situação não é diferente, e as startups também participam de um movimento, ainda que incipiente, para levar mais diversidade aos seus espaços de trabalho.

Germano Marino, chefe da Divisão de Promoção da Diversidade Sexual (DIVPDS), detalhou a importância da ação para o avanço da empregabilidade LGBT+ no Acre.

“Estamos construindo estratégias envolvendo o governo do estado e várias outras instituições como o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual e Federal entre outros órgãos governamentais e não-governamentais para juntos avançarmos nessa temática tão importante que é a empregabilidade LGBT+ no Acre. Essa oficina é um passo muito importante e com a união e a ajuda de todos iremos construir novas oportunidades para a melhoria da qualidade de vida para os LGBTs do Acre”, comentou Germano.

O evento é realizado pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e conta como apoio do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Acre, Centro de Atendimento à Vítimas (CAV), Observatório de Gênero, Comissão de Diversidade Sexual OAB/ACRE, Aliança Nacional LGBTI+, Conselho Estadual de Combate à Descriminação e Promoção dos Direitos de LGBTS do Acre (CECDLGBT) e Jannu´s Bistrô.

Sobre o palestrante

Dr° Toni Reis é especialista em sexualidade humana, mestre em filosofia (ética e sexualidade), pós doutor em educação sendo reconhecido como um dos cinquenta ativistas mais renomados do Brasil.

Diante da luta pela cidadania e direitos às pessoas LGBTQIA+, Toni Reis é tema de pesquisa desenvolvida pela historiadora Izabela de Paula Gomes, 24, mestranda no Programa de Pós-Graduação em História Pública pela Universidade Estadual do Paraná, Campo Mourão. O estudo, orientado pelo professor Dr. Frank Antonio Mezzomo, busca compreender a atuação de Toni Reis e do Grupo Dignidade e suas reverberações no espaço público.