Juh Vellegas recebe alta hospitalar após exames; influencer sofreu acidente de carro

A influenciadora digital Juh Vellegas, de 30 anos, que sofreu um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (28), no bairro Waldemar Maciel, em Rio Branco, recebeu alta médica horas após dar entrada no pronto-socorro.

Segundo informações do diretor do hospital, Lourenço Vasconcelos, a influenciadora está com quadro clínico estável e bem de saúde. Ela sofreu apenas um leve edema na mão.

“A Juh Vellegas acabou de receber alta. Ela chegou devido a um acidente, uma colisão entre dois carros. Está lúcida e orientada, fez tomografia de crânio, de face e raio-X da mão esquerda. Não teve fraturas, apenas um leve edema na mão, e saiu de alta há pouco”, concluiu o diretor.

Familiares acompanharam a influenciadora na entrada e nada saída do hospital, inclusive impediram que imagens de Juh fossem registradas no hospital. Após a alta médica na tarde desta terça-feira, ela foi levada para casa, onde deve se recuperar do susto.