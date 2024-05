Mansão de Dedé Santana em Santa Catarina vira caso de Justiça

Nos documentos, a defesa de Dedé Santana explicou que, no dia 12 de janeiro de 2015, o imóvel foi doado pelo artista aos seus filhos, e ele ficou como possuidor e usufruto vitalício do bem.

Na ação de “embargos de terceiro”, o humorista relatou, entre outras coisas, que, como havia interesse na venda do imóvel, teria havido a renúncia do usufruto vitalício no dia 5 de maio de 2015.

À Justiça, ele disse que seus filhos, proprietários do imóvel, em 18 de setembro de 2015, haviam lhe outorgado procurações para que fosse autorizada a venda do bem pela imobiliária MP e RT Imóveis Ltda. Ocorre que, segundo o humorista, em 31 de agosto de 2016, a imobiliária supostamente prometeu a venda do imóvel para a pessoa de “Edson Madureira”, no entanto, apesar de assinado o compromisso de compra e venda, nada foi recebido pela transação.

Duas pessoas que seriam representantes legal da imobiliária, MP e RT Imóveis Ltda, teriam dado a residência dos filhos do Dedé em garantia ao homem que se tornou exequente (pessoa que promove a execução judicial) na ação de execução, sem qualquer conhecimento de Dedé ou de seus filhos.

Ainda segundo informações do processo, a situação levou à constrição judicial (medidas acautelatórias que visam afetar, no patrimônio do devedor, bens suficientes para o pagamento da dívida) ocorrida nos autos de execução de título extrajudicial, movida no ano de 2018.

A manobra, de acordo com a defesa de Dedé, teria sido uma evidente fraude praticada pela representante legal da imobiliária e pelo homem processado, uma vez que jamais houve qualquer relação de negócio entre o humorista ou seus filhos com os dois.

Na ação, o comediante afirmou que até os dias de hoje seria o possuidor do imóvel, que é pessoa pública, e com idade avançada, 86 anos.

A defesa de Dedé Santana pediu uma liminar para que fosse expedido o mandado de manutenção de posse em seu favor com imediata suspensão da constrição judicial determinada no processo de execução.

A representante da imobiliária foi citada, no entanto, não respondeu a ação de embargos de terceiro.

A ação de execução de título extrajudicial que iniciou todo o imbróglio envolvendo a constrição sobre a mansão de Dedé, correu contra os filhos do artista.

Homem processado se defendeu

Em defesa, o homem explicou que a causa de pedir na demanda de execução, se dá pelo fato dos devedores reconhecerem uma dívida, mediante escritura pública e terem inadimplido o valor, gerando a execução de título extrajudicial em questão.

Ele contestou a concessão da assistência judiciária gratuita a Dedé, e alegou que o humorista possui condição financeira confortável, com movimentações bancárias significativas e propriedade de veículos, e que a parte embargante não teria legitimidade ativa para ajuizar embargos de terceiro.

A Justiça, no entanto, considerou que seria perfeitamente legítimo o direito do humorista para ajuizar os embargos de terceiro.

Justiça dá ganho de causa a Dedé Santana

No mês passado, o juiz responsável pelo caso deu razão a Dedé Santana, e julgou procedente a ação do humorista.

Na sentença, publicada no dia 12 de abril, a magistrado considerou que seria fato incontroverso que a mulher teria se apresentado a um Tabelionato de Notas, “e mesmo sem poderes, logrou êxito, na confissão de dívida de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais)”.

Na sentença, o juiz ainda ressaltou que, “ao Tabelionato cumpria proceder a completa identificação das partes e procuradores, dos instrumentos de procuração e eventuais substabelecimentos. Os documentos não devem ter sido checados”.

Ainda de acordo com a sentença, a negligência do tabelião constituiu, sem dúvida, concausa adequada ao dano.

“Ponto finalizando, é de lamentar que tenha sido confeccionada a escritura pública que além de confessar dívida, sem qualquer lastro jurídico e fático de eventual débito, e por procurador, sem legitimidade. Houve, também, a inclusão, indevida, de alienação fiduciária do imóvel”, consta em trecho do documento.

A Justiça determinou o levantamento da penhora existente sobre a mansão de Dedé, e afirmou que, quem deu causa à constrição indevida deveria arcar com os honorários advocatícios, condenando a parte embargada a pagar 10% sobre o valor atualizado da causa, algo em torno de R$ 134 mil, já que o valor da causa está em R$ 1.346.086,68.

A parte embargada entrou com recurso.