Millie Bobby Brown se casa em segredo com Jake Bongiovi, diz site

A atriz Millie Bobby Brown teria se casado em segredo com Jake Bongiovi, no último final de semana. O The Sun afirma que a mídia não sabia da celebração, e contou apenas com familiares e amigos próximos do casal.

Uma fonte alegou ao The Sun que Millie e Jake estão “planejando uma cerimônia maior nos Estados Unidos, mas se casaram legalmente e assinaram a papelada”.

“Foi um dia romântico, minimalista e discreto – os dois receberam os familiares mais próximos para dizer seus votos”, completou.

A estrela de Stranger Things anunciou o noivado com Jake Bongiovi, filho de Jon Bon Jovi, em abril do ano passado, por meio de uma foto publicada nas redes sociais. “Eu te amei três verões agora, querido, eu quero todos eles”, disse na legenda.