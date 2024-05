Morre Chico Barbosa, aos 68 anos, após luta contra o câncer

Foi sepultado no sábado (4), no cemitério São João Batista, o acreano Francisco Lopes Barbosa, o “Chico Fazendeiro”, como era conhecido. Ele faleceu na noite de sexta-feira (3), na véspera do aniversário de 68 anos, após perder a luta contra um câncer no pulmão.

Nascido em Rio Branco, Chico Barbosa era membro de tradicional família de seringalistas que foram donos dos seringais “Novo Acordo” e “Belo Horizonte”, situados às margens da BR-364, no sentido Rio Branco/Porto Velho. Era herdeiro das terras e ultimamente, além de lutar contra o câncer, brigava na Justiça pelo espólio deixado por seu falecido pai.

A sentença judicial sobre o caso sairia pelos próximos dias a partir de um pleito de seus advogados, que alegaram seu estado de saúde debilitado face à doença, o que o deixava na lista dos casos prioritários.

Inteligente, articulado e de boa aparência, na juventude, Chico Barbosa foi uma espécie de playboy tupiniquim e namorou mulheres conhecidas da sociedade local. Nos últimos anos, estava numa relação estável com Josicléia Pereira Freitas, que o acompanhou até as últimas horas.

Barbosa foi dependente químico por ano, mas ultimamente vinha lutando para deixar o vício. Não deixou filhos. Era um homem de muito amigos.