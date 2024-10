Professor desaparece em Rio Branco e família pede ajuda nas redes sociais para encontrá-lo

A família do professor Daison Martins Farias Gurgel está a sua procura desde a madrugada de sexta-feira (18), em Rio Branco. Um comunicado foi lançado nas redes sociais, no intuito de ajudar nas buscas.

Daison é professor do colégio Jão Calvino, na capital acreana. A família não tem notícias do seu paradeiro. “Gostaria que vocês publicassem uma nota. O meu irmão está desaparecido desde a madrugada do dia 18. Ele mora em Rio Branco e é professor da escola João Calvino. Se vocês puderem divulgar, eu agradeço muito”, pediu a família.

Informações sobre o desaparecimento podem ser dados pelos contatos (68) 99974-2787 e (68) 999948451.