Museu do Video Game Intinerante resgata a história dos consoles

Com mais de 350 consoles, entre eles, o primeiro fabricado no mundo, o Magnavox Odyssey, de 1972, o Museu do Videogame Itinerante fica à disposição do público no Porto Velho Shopping até o dia 26 deste mês, das 15 às 21 horas.

‘É a maior exposição de videogames retrôs do Brasil, que resgata mais de 50 anos de história dos videogames”, segundo informou o curador do Museu do Videogame, Cleidson Lima.

Mas o Museu conta também com consoles atuais, como PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, entre outros.

Além de conhecer consoles e jogos raros, os visitantes também podem jogar em alguns videogames que fizeram história, tais como o Telejogo Philco-Ford, Atari 2600, Odyssey, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Neo Geo, Panasonic 3DO, Turbografx, Nintendo 64, Game Cube, Sega Dreamcast, Xbox, Playstation 1, PlayStation 2, entre outros.

Outras novidades são o Just Dance, área PlayStation VR2, área PlayStation 5, área Xbox Series, Nintendo Switch, simuladores de corrida, controles gigantes, concurso de cosplay, torneios de jogos etc.

Sobre o Museu do Videogame Itinerante

O Museu já passou por diversos estados do Brasil. Em 2014, recebeu o prêmio do Ministério da Cultura como o museu mais criativo do país. Em 2016, foi um dos museus brasileiros escolhidos para representar o país no maior encontro de museus do mundo, em Paris. Em 2019, foi uma das atrações da London Games Festival, o maior evento de games da Inglaterra.

