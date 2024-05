Nicki Minaj é presa na Holanda por suspeita de porte de drogas

Nicki Minaj foi detida no aeroporto de Amsterdã, na Holanda, na manhã deste sábado (25/5), sob acusação de porte de drogas. A cantora transmitiu o momento ao vivo nas redes sociais, onde policiais informam que ela seria levada à delegacia. Durante a live, a cantora pediu para falar com um advogado antes de acompanhá-los.

No vídeo, exposto como denúncia, se pode ver o policial exigindo que a cantora entre em uma van para acompanhar os policiais até a delegacia, enquanto Nicki Minaj reitera que precisa de um advogado. Em seguida, o policial argumenta que ela terá um assim que chegarem.

Nas redes sociais, a artista alegou que sua mala foi pega antes que ela pudesse vê-la e que o ato foi feito para sabotar sua turnê:

“Eles estão tentando me impedir de ir a todos os shows. Eles levaram minhas malas antes que eu pudesse vê-las. Coloquei no avião. Agora dizendo que estão aguardando a alfândega. É assim que acontece quando as pessoas recebem muito dinheiro para tentar sabotar uma turnê depois que tudo mais falhou. Tudo o que eles fizeram é ilegal”.

Nicki confirmou que os baseados encontrados eram de um de seus seguranças, ao qual foi também confirmado pelo mesmo: “Meu segurança já avisou que esses baseados são dele. Ah, e o policial quer que eu tire meu post do Instagram”.