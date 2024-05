No Acre, mais de 20 mil devem receber restituição do imposto de renda na próxima semana

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda vai ser pago no próximo dia 31 de maio. No Acre, 20.852 contribuintes foram incluídos nesse primeiro pagamento.

O montante deve chegar a mais de R$ 37 milhões. A consulta do lote já pode ser feita no site da Receita Federal, clicando aqui.

Os pagamentos das restituições serão feitos em cinco lotes, segundo informações da Receita Federal. O prazo para entrega das declarações começou no dia 15 de março.

Veja o calendário dos pagamentos:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 28 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 30 de agosto

5º lote: 30 de setembro

O prazo final para a declaração também encerra no próximo dia 31 de maio.