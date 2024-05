Nova etapa da Central de Slam acontece Casarão neste domingo; confira programação

O espaço O Casarão, no centro de Rio Branco, será palco de mais uma etapa emocionante da Central de Slam no próximo domingo, dia 19 de maio. A partir das 18h, poetas locais se reunirão para disputar uma vaga no campeonato estadual e nacional de poesia falada, prometendo uma noite repleta de talento e expressão artística.

A terceira classificatória do ano oferecerá aos competidores a oportunidade de conquistar não apenas uma posição na final do Campeonato Estadual de poesia do Acre, mas também uma chance de representar Rio Branco no Central de Slam nacional. As inscrições serão realizadas no local, possibilitando que todos os interessados participem dessa celebração da palavra falada.

Além das competições de poesia, o evento contará com uma variedade de atrações culturais para entreter o público presente. As apresentações musicais de Brunnim MC, FU7URE, DÊCA MC, Ana Gabriela e DJ Dub, junto com a performance de dança de Jess, prometem enriquecer ainda mais a atmosfera vibrante do Casarão.

Uma batalha da pista também está programada, com inscrições abertas na hora e espaço para oito MC’s mostrarem seu talento. Para os interessados em participar, as inscrições serão realizadas a partir das 18h, com as vagas sendo preenchidas por sorteio.

O evento não só proporcionará uma emocionante competição de poesia, mas também promoverá o encontro e a celebração da cultura local. É uma oportunidade imperdível para apreciar a diversidade artística e apoiar os talentosos poetas da comunidade.

