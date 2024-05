Oficina gratuita de artes sobre racismo e violência contra mulheres acontece nesta segunda

A Associação de Mulheres Negras do Acre, em parceria com a Central de Slam, organiza uma oficina gratuita de artes nesta segunda (20). Com o tema “Valorização da cultura Afro no Acre: Desconstruindo o racismo e a violência contra as mulheres”.

A programação será ministrada por Goreth Pinto e a artista, Natidepoesia. Serão feitas oficinas de escrita criativa, poesia falada e expressões artísticas Afro-brasileiras.

O evento acontece na sede da AMN, na rua São Peregrino, no conjunto Bela Vista. Nesta segunda-feira (20), a partir das 14h.