Papa Francisco aconselha Letícia Cazarré sobre filha com doença rara

Juliano Cazarré e Letícia Cazarré estão passeando na Itália e aproveitaram a viagem para presenciar uma audiência papal no Vaticano nessa quarta-feira (22/5).

No local, eles conheceram o Papa Francisco pessoalmente e o religioso deu um conselho ao casal sobre Maria Guilhermina, filha do casal que tem uma doença rara.

Nas redes sociais, Letícia falou sobre o encontro e disse que vai levar o conselho “para toda a vida”. Segundo ela, Juliano Cazarré se apresentou primeiro ao Papa Francisco, mostrou uma foto de toda a sua família, descreveu a doença de Maria Guilhermina e entregou o título de Embaixador Mundial dos Raros para o papa.

Em seguida, Letícia se apresentou, olhou no fundo dos olhos do líder e ouviu as palavras dele. “Momento histórico”, escreveu ela, momentos depois do acontecido. Ela não revelou o conselho do religioso, mas deu mais detalhes do encontro nas redes sociais.

O encontro de Juliano e Letícia Cazarré com o Papa Francisco

“Hoje, dia 22 de maio de 2024, será sempre para nós um dia inesquecível. O dia em que nós conhecemos, apertamos as mãos, conversamos e nos apresentamos pessoalmente ao santo padre, o papa Francisco”, começou.

Juliana descreveu o religioso como “sucessor de São Pedro, representante do próprio Cristo desde a ascensão do Senhor aos Céus, e que detém as chaves da nossa Santa Igreja”. “Apresentamos também nossa família inteira em um porta-retrato, e o pequeno Estêvão, no meu colo, representando os irmãos”, continuou.

“Apresentamos também todas as pessoas e especialmente as crianças que sofrem com doenças raras do Brasil, a convite do grande padre Marlon Muscio, e entregamos ao santo padre o título de Embaixador Mundial dos Raros. Jamais teremos como agradecer o suficiente por essa oportunidade, padre Marlon”, prosseguiu.

Em seguida, completou o depoimento. “Deus vê o seu sacrifício, sua entrega e sua dor. Que Ele possa recompensa-lo e todos os que te sustentam nessa empreitada maravilhosa que é o hospital Nossa Senhora dos Raros.”

Por fim, ela ressaltou que ela e os católicos têm “imensa gratidão” e “rezam diariamente” pelo papa Francisco. “Acima do papa, só Deus e Nossa Senhora.”