Prefeito sobe com sinais de embriaguez em palco e manda eleitores ‘irem à merda’; veja vídeo

Guga de Paula (PP), prefeito de Cantagalo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, viralizou nas redes com um vídeo gravado neste sábado. A gravação registrou o momento em que o político, durante um evento no distrito de Euclidelândia, sobe em um palco e, com sinais de embriaguez e microfone nas mãos, manda seus eleitores “irem à merda”.

O prefeito continua sua fala afirmando que “não quer que eles votem nele nunca mais”. O GLOBO procurou o prefeito, mas ele ainda não se pronunciou sobre o caso. A Prefeitura de Cantagalo também não se manifestou. O espaço segue aberto.

Durante a sua fala, o prefeito de Cantagalo chegou a pedir respeito do público e solicitou para que seus seguranças prendessem um dos membros da plateia que, supostamente, o teria desacatado. O evento contava com a participação do cantor Pedro Garcia, que se encontrava no palco junto de Guga.

“Eu vim como prefeito para respeitar meu amigo (Pedro Garcia). Me respeitem. Não quero voto de ninguém”, afirmou o prefeito. Antes de encerrar sua fala, ele proferiou ofenças para a plateia mais uma vez: