Professora troca aluno de 11 anos de lugar para abusar da criança

Uma professora norte-americana, do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, é suspeita de abusar sexualmente de um aluno de apenas 11 anos. Ela teria trocado a criança de lugar, para perto dela, para tocar as partes íntimas do garoto durante a aula.

O casamento de Madison Bergmann, de 24 anos, que já estava com data marcada, foi cancelado três meses antes pelo noivo que afirmou estar de magoado. “Ela me traiu com um garoto”, teria dito a um amigo.

A mãe de um colega de turma da vítima, disse ao NY Post que a filha achava o garoto havia sido mudado de lugar por estar com problemas. “Quando chegava a hora do almoço, ela pedia para ele ficar na sala”, contou a mãe. “Isso alimentava a ideia de que ele estava constantemente se metendo em problemas”.