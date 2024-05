Progressistas define horário e local do evento para oficializar chapa Bocalom-Alysson

A sede do Partido Progressistas em Rio Branco será o cenário para um importante anúncio político neste sábado (25), às 10h, a. A Executiva do Partido Progressistas convoca a todos para o anúncio da aliança com o Partido Liberal em apoio à pré-candidatura à reeleição do prefeito Sebastião Bocalom.

A decisão marca um momento significativo para o cenário político local, com o Progressistas unindo forças com o Partido Liberal em prol da continuidade do mandato de Bocalom à frente da prefeitura de Rio Branco.

Além disso, durante o evento será anunciado o nome do progressista Alysson Bestene como pré-candidato a vice-prefeito de Rio Branco nas eleições de 2024.

O evento está marcado para às 10h na sede do Progressistas, localizada na R. Major Ladislau Ferreira, 982, em Rio Branco, Acre. A participação de todos é fundamental para acompanhar de perto este importante momento político para a cidade.