Sepultamento do corpo de biomédica vítima de queda de avião acontece nesta terça, em Rio Branco

O velório da biomédica Amélia Cristina Rocha Marques, de 28 anos, que morreu na última sexta-feira (24), no Centro de Tratamento de Queimados em Manaus, acontece em Rio Branco nesta terça-feira (28), na capela da funerária São Francisco, em Rio Branco.

Amélia estava no avião que caiu com sete pessoas, em Manoel Urbano, no dia 18 de março deste ano. Ela teve graves queimaduras pelo corpo e estava sendo tratada fora do estado em razão da gravidade do seu estado de saúde.

O sepultamento está marcado, também, para a terça-feira, às 15h, no cemitério São João Batista, localizado na Rua Rio de Janeiro, na capital acreana. O dentista Bruno Fernando dos Santos, de 36 anos, marido de Amélia, também estava no avião e teve alta após receber atendimento médico.

Antes de seu falecimento, Amélia havia sido extubada e estava consciente, apresentando sinais positivos de recuperação. No entanto, seu estado de saúde ainda inspirava cuidados devido à gravidade das queimaduras e outros ferimentos sofridos no acidente.

Além de Amélia, a queda do avião também causou outras duas mortes, a de Sidney Estuardo Hoyle Vega, comerciante peruano, que morreu na queda, e a da empresária Suanne Camelo, que morreu nove dias depois, já no Centro de Queimados, em Manaus.