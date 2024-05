Tático do 3° Batalhão prende homem com arma de fogo dentro de veículo; carro bateu no poste depois de perseguição

Elizon Duarte de Queiroz Filho, 26 anos, foi preso acusado de porte ilegal de arma de fogo, no final da tarde desta quinta-feira (23), na rua Marfim, no Residencial Céu Azul, na região do bairro das Placas, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição do Tático do 3° Batalhão estava em patrulhamento de rotina pela região, quando avistou um carro modelo Gol, de cor cinza e placa QTD-4E35, trafegando pela via pública. O motorista, ao ver a viatura, deu uma freada brusca e levantou a suspeita do PMs.

Os militares fizeram uma aproximação e foi dada a ordem de parada, a qual foi desobedecida pelo motorista, iniciando assim uma perseguição policial.

A perseguição aconteceu por várias ruas do bairro das Placas, até o motorista perder o controle em uma curva no rua Céu Azul e bater em um poste de energia elétrica. Na colisão, a frente do carro acabou completamente e o motorista que foi identificado como Elizon Duarte acabou detido.

Na revista veicular foi encontrado uma pistola calibre (.40), com 5 munições intactas. Diante dos fatos, Elizon recebeu voz de prisão e o veículo foi guinchado e levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma de fogo e as munições, para serem tomadas as medidas cabíveis.