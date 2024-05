TCE define banca do concurso público e anuncia data do lançamento do edital

No Diário Oficial do Acre desta terça-feira (28), o Tribunal de Contas do Estado (TCE) anunciou o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), como banca responsável por organizar e executar o concurso público para o quadro de pessoal efetivo do Tribunal.

Os detalhes do concurso deverão ser disponibilizados no edital, que será publicado em junho. A expectativa é de que sejam oferecidas 50 vagas.

As vagas serão destinadas para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação, Analista Administrativo e Analista Ministerial. Veja a distribuição abaixo:

* 20 vagas para Analista de Tecnologia da Informação

* 20 vagas para Analista Administrativo

* 10 vagas para Analista Ministerial

Todos os cargos citados exigem nível superior de formação na área demandada.

A proposta foi assinada pelo presidente da Corte, conselheiro Ribamar Trindade, que argumenta que o Tribunal de Contas do Acre encontra-se abaixo do limite de gatos com pessoal e a realização de um novo certame está dentro dos limites financeiros.

Vale lembrar que a comissão já está formada, que tem por objetivo realizar o levantamento e produção de informações referentes à necessidade de realização de concurso público.