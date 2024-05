Colisão entre dois carros deixa motociclista gravemente ferida em Rio Branco

A motociclista Carla Vitória Alves Barros, 22 anos, ficou gravemente ferida após ser fechada por um carro e bater em dois carros, na noite desta terça-feira (7), ao lado do pronto-socorro de Rio Branco, na Rua Hugo Carneiro, no bairro do Bosque.

Segundo informações populares que presenciaram o acidente, Carla Vitória trafegava no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Factor, de cor preta e placa OXP-0366, quando de forma inesperada acabou sendo fechada por um carro modelo Ford Ka, de cor preto e placa NXS-0F74, conduzido por uma enfermeira do PS.

Após ser fechada, Carla Vitória perdeu o controle da moto, bateu no Ford Ka que fechou ela e ainda colidiu na traseira do HB20, de cor branco e placa QLU-2938, que estava estacionado.

Com o impacto, Carla Vitória teve uma fratura na perna direita e um corte profundo no braço, além de escoriações pelo corpo todo. Depois do acidente, a enfermeira acionou uma ambulância e ficou no local, e ainda informou os familiares da vítima por telefone.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Carla Vitória ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, porém com uma fratura importante.

Os veículos foram retirados do local e não houve perícia nem o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi confeccionado.