Veja por onde anda Priscila Fantin, a Serena de Alma Gêmea

“Comecei a ter pânico, mania de perseguição, não conseguia pegar elevador. Tinha medo do mundo. Parei para pensar e comecei a ter esses sintomas. Estava achando tudo estranho e falei: ‘Vou sair de onde me conhecem pra ver se é isso mesmo. Se a fama, as pessoas, estão nesse lugar de me oprimir dessa forma’”, desabafou.

“Tinha uma passagem para Paris que ia vencer e, então, eu fui para ver se lá eu me sentiria melhor. Mas não rolou. Era muito estranho o ambiente. Fiquei feliz que trabalhei como garçonete, foi muito legal. Eu tinha uma amiga que estava no Egito, então, eu deixava meu Skype ligado à noite para ter contato, porque eu estava com medo, não sabia o que ia acontecer comigo”, acrescentou Priscila.

Volta ao Brasil

Após um tempo, durante uma conversa com a mãe, a atriz contou que decidiu voltar ao Brasil. A vencedora da Dança dos Famosos disse que não “se encontrou” como garçonete.

“Eu quis ficar reclusa por um mês para melhorar, mas ainda tinha entregas de trabalho para fazer, presença e tudo o mais. Nem nesse momento de fato eu consegui ter um momento comigo”, concluiu.

Atualmente, aos 41 anos, Priscila acumula 2 milhões de seguidores nas redes sociais e usa as plataformas para compartilhas trabalhos antigos e algumas palestras que faz sobre saúde mental.