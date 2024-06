Vídeo: PM de folga atira em delegado durante discussão no meio da rua

Um delegado da Polícia Civil, de 37 anos, foi baleado por um policial militar de folga, de 31, durante uma discussão na Rua Irmã Carolina, no Belém, zona leste de São Paulo, na tarde dessa sexta-feira (24/5).

Uma testemunha registrou o momento em que o PM chega em frente a um comércio. Pelas imagens, é possível ver ao menos nove pessoas na calçada, incluindo os dois agentes. Em certo momento, os policiais se afastam para o meio da rua. O delegado caminha em direção ao PM, que anda para trás, com uma arma na mão. Dois disparos são ouvidos logo em seguida.

Assista:

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a discussão inicialmente envolvia o delegado e mais duas pessoas. Após a chegada do PM, o delegado, “que apresentava sinais de embriaguez”, avançou sobre o militar. A pasta informa que o policial civil também estava armado.

O delegado foi baleado na perna e encaminhado ao Hospital Santa Casa. Foram requisitados exames toxicológico e de embriaguez. O policial civil estava afastado de suas funções por motivos médicos, de acordo com a SSP. Não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde dele.

As armas do PM e do delegado, que é de uso particular, foram apreendidas para perícia. O caso foi registrado como lesão corporal no 30°DP (Tatuapé). A Corregedoria da Polícia Civil e a Polícia Militar acompanham a investigação.