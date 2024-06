Vídeo: saiba o real motivo de Maiara ter dado bronca em fã

Nesta terça-feira (28/5), o nome de Maiara se tornou um dos assuntos mais comentados na internet, depois da dupla de Maraisa dar uma bronca num fã, durante um show no Festival do Abacaxi, em Floresta do Araguaia, no Pará. A princípio, o esporro foi atribuído a uma pessoa que teria se referido à artista como “calango seco”.

“Maiara se irritou com uma mulher que estava jogando coisas no palco e colocando as pessoas em perigo. Ao contrário do que vem sendo veiculado, o motivo da bronca dela não foi por alguns apelidos”, escreveu um fã no X, na legenda de um vídeo.

No registro, Maraisa se exalta: “Não! Mulher fazendo barraco em festa? Pelo amor de Deus, uma festa tão tranquila. A tal da cachaça, vou te falar, ela humilha”. Logo em seguida, Maiara se manifestou sobre as atitudes da moça:

“Se você jogar alguma coisa mais para cima, você vai ser retirada da festa. Você está colocando as pessoas em perigo aqui. Faz para você ver, que eu vou te mostrar onde é seu lugar. Saia daqui. Vai fazer graça na sua casa”, pediu.

Aproveitando a polêmica, Maiara falou como lida com as críticas sobre seu corpo, depois de perder 30kg. “Vou te falar uma coisa que se chama inveja destrutiva. Tem pessoas que não conseguem chegar aonde você chegou”, declarou.

A cantora sertaneja completou: “Então, assim, o que eu posso dizer para você que está querendo falar da minha magreza… Cara, procura um médico, vá fazer dieta que dá certo”.

Menos 30kg e preocupação dos fãs

Na web, o novo shape da sertaneja repercutiu, mas o que chamou a atenção dos internautas a magreza da artista. Alguns chegaram a insinuar que ela estaria doente. “Meu Deus! Tô chocado”, disse uma pessoa. “Achei q tava doente e tava fazendo fisioterapia”, falou outra. “Maiara está com anemia?”, questionou mais uma.

No início de março, Maiara já havia aparecido irreconhecível ao compartilhar uma foto de biquíni, exibindo a nova silhueta. Em dezembro do ano passado, ela contou que havia passado por um extenso processo de emagrecimento, supervisionado por Maíra Cardi, que durou 5 meses.

“Tinha que melhorar a autoestima, hoje eu tô voando e me sentindo super bem. Faz a diferença pelo meu trabalho. Eu amo cantar e eu estava sentindo que eu precisava [emagrecer] para ter uma resistência melhor no palco. Ajuda o físico bem condicionado, até nas cordas vocais ajuda”, disse em dezembro do ano passado, quando explicou sobre os novos hábitos.

Na ocasião, Maraisa comentou que se surpreendeu com a determinação da irmã e que nunca a viu tão motivada: “Ela está muito focada mesmo, não come nada errado, treina todos os dias”.

Maiara ainda usou os procedimentos estéticos a seu favor e realizou uma Lipo LAD no abdômen, mesma técnica usada por Virgínia Fonseca, esposa de Zé Felipe, que nada mais é do que a extração da gordura e a definição da região.