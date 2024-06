Ação Policial: duas armas de fogo são interceptadas no bairro Cidade do Povo

No Bairro Cidade do Povo, em Rio Branco, a Polícia Militar realizou uma operação bem-sucedida que resultou na apreensão de duas armas de fogo e 19 munições na madrugada deste domingo, 30 de junho. O 2° Batalhão de Polícia Militar do Acre (2° BPM) foi responsável pela ação.

Durante rondas ostensivas na Rua Antônio Carlos M. Melo, o Grupamento Tático do 2° BPM avistou dois indivíduos em frente a uma residência, cada um portando uma arma de fogo calibre .22.

Ao perceberem a presença policial, os suspeitos abandonaram as armas e fugiram para os fundos da casa, pulando muros e cercas, impossibilitando a abordagem.

Após busca minuciosa no local, as duas armas de fogo e as munições foram encontradas e recolhidas pelas autoridades. O material bélico apreendido foi entregue na delegacia da segunda regional para que sejam iniciadas as investigações necessárias.