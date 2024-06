Adolescente some após participar de arraial na Cidade do Povo

O jovem Pedro Asaf Alves da Silva, de 13 anos, desapareceu na noite deste sábado (15) após participar de um arraial na quadra 6 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da família, Pedro estava na companhia do avô dele por volta de 23h30 em um arraial na quadra 6 da Cidade do Povo, quando o senhor foi em casa deixar um caldo para a família e, ao voltar para o evento, já não encontrou mais o neto.

Nesse momento há uma grande mobilização na Cidade do Povo para tentar localizar o Pedro que está usando uma camisa verde. A família pede quem ver ele em algum lugar, ligue para (068) 99922-7829, ou até mesmo para o 190 da Polícia Militar e passe as informações.