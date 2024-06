Agenda Cultural AC: veja o que fazer no fim de semana em Rio Branco

De Tempos Somos

Dias 21 e 22 de junho, as 20h

Local: Teatro da Usina de Arte João Donato

Entrada: Gratuita

O Grupo Galpão, de Belo Horizonte (MG), é uma das companhias teatrais mais conhecidas do Brasil, tanto por seus 42 anos de atividade contínua quanto por sua pesquisa de linguagem. Seus trabalhos dialogam com o popular e o erudito, a tradição e a contemporaneidade, o teatro de rua e o palco, o universal e o regional brasileiro.

E o Grupo Galpão esta em Rio Branco com apresentações nos dias 21 e 22 de junho, às 20h, no Teatro da Usina de Arte João Donato, com o espetáculo “De Tempo Somos – um sarau do Grupo Galpão” que celebra o encontro do teatro com a música, reunindo canções, poesia e festa. O espetáculo apresenta 25 músicas do repertório do grupo – de montagens antigas até trabalhos recentes, incluindo canções de workshops – além de textos sobre a passagem do tempo e o processo de criação artística.

Inscrições para o Projeto Som do Acre

As inscrições para o Projeto Som do Acre estão abertas até 28 de junho. O projeto visa fortalecer a cena musical do estado e é gratuito para artistas e bandas locais. A participação deve ser confirmada por meio da inscrição na Rede Floresta Ativista.

O projeto é dividido em três etapas. A primeira fase, intitulada “Mapeamento da Cena”, pretende traçar um perfil da música acreana. A segunda etapa, “Formação Avançada”, oferecerá oficinas gratuitas sobre mercado musical e gestão de carreira, programadas para ocorrer entre os dias 1 e 4 de julho. Na terceira fase, “Posicionamento Nacional”, os participantes concorrem a uma viagem para São Paulo, onde terão a oportunidade de se apresentar na @navecoletiva da @midianinja.

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @som.vc

Dia Internacional do Yoga

Quando: domingo, 23 de junho

Onde: Horto Florestal de Rio Branco

Horário: 8 horas

Evento gratuito

E neste domingo no Horto Florestal será comemorado o dia internacional da Yoga. A programação é gratuita e contará com aula de yoga ao ar livre, meditação, apresentação de tecido acrobático, vacinação, orientações médicas, feirinha e um café da manhã compartilhado.

Especial Cássia Eller

Dia 06 de julho as 20h

Local: Casa do Rio

Entrada: primeiro lote R$ 25,00

Contato: (68) 99948 2511

Prepare-se para uma noite inesquecível em homenagem a lendária Cassia Eller, seus maiores sucessos serão interpretados pela cantora Gigliane Oliveira.