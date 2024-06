Alan Rick destina mais de R$ 1 milhão para Brasiléia promover ações do “Saúde Itinerante”

O sistema de saúde do município de Brasiléia, no interior do Acre, receberá, na semana que vem, mais R$ 1,1 milhão para investimentos em seus programas, entre eles o saúde itinerante, quando equipes médicas deixam a sede dos hospitais e centros de atendimentos e vão em buscas dos pacientes, na zona rural. Os recursos a serem liberados são de emendas de autoria do senador Alan Rick (UB-AC), de um total que fará com que Brasiléia, só este ano, tenha acesso a R$ 3,6 milhões em emendas do parlamentar.

Na sexta-feira (21), a secretária municipal de Saúde de Brasiléia, Alissandra Santos, agradeceu ao senador Alan Rick (União Brasil) pelas emendas destinadas às ações de saúde no município. “Esta semana já recebemos a primeira parte de R$ 1.180.850,00 que já serão aplicados nas ações dos itinerantes especializados e nas terapias para as crianças com espectro autista”, disse a secretária.

A secretária explicou ainda que nos programas de saúde itinerante a população tem acesso a atendimento de médicos como ginecologista, oftalmologista, pediatra, dermatologista, urologista, endocrinologista, otorrinolaringologista, entre outros, e também agradeceu ao parlamentar. “Em nome da prefeita Fernanda, agradeço ao senador. Brasiléia agradece o seu apoio e a sua preocupação com a população e as indicações de suas emendas. – disse.

O senador informou que outros R$ 2.437.124 em emendas de sua autoria estão previstos para cair na conta da prefeitura ainda este ano. Valor que também foi direcionado para investimentos em saúde. “Este ano, Brasiléia também já recebeu R$ 1,1 milhão para a conclusão da nova Escola Socorro Frota. Agora a primeira parcela do que destinamos para a saúde. Então, só este ano, o município já recebeu R$ 2,2 milhões do nosso mandato e logo teremos mais boas notícias neste sentido.” – ressaltou.

Se somados aos recursos dos mandatos anteriores, Alan Rick já indicou mais de R$ 17,7 milhões em emendas para a prefeitura de Brasiléia. Antes de ser senador, Alan Rick foi deputado federal por dois mandatos, de 2014 a 2022, quando se elegeu senador muito graças a este trabalho de apoio aos municípios.