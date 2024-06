Almir Fernandes Branco é promovido a procurador de Justiça do MPAC

O promotor de Justiça Almir Fernandes Branco foi promovido ao cargo de procurador de Justiça pelo Conselho Superior do Ministério Público do Acre (MPAC) nesta sexta-feira, 14 de junho de 2024. A promoção ocorreu com base no critério de merecimento.

Almir Fernandes Branco foi escolhido dentre uma lista tríplice, que também incluía os promotores de Justiça Joana D’Arc e Ricardo Coelho. A lista foi votada pelos membros do Conselho Superior do MPAC.

A data da posse de Almir Fernandes Branco como procurador de Justiça ainda será definida. A informação foi divulgada hoje nas redes sociais do MPAC.