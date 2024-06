Amupac realiza curso de DJ gratuito neste sábado, na Concha Acústica; veja detalhes

Tem vontade de ser DJ mas não sabe por onde começar? A Concha Acústica de Rio Branco recebe hoje, 1º de junho, a partir das 18h, o EcoFest – Eletronic Music Festival, com a participação de 11 DJs locais e a atração nacional, DJ Jayboo.

Logo após a realização do EcoFest, a Associação dos Músicos e Promotores Culturais Independentes do Acre (Amupac) realiza o curso de DJ, ‘Do Zero ao Profissional’, do dia 4 a 8 de junho, com os DJs R. Bader, Lauro Félix, Roney Martto, Black Júnior, Neto Bacelar e Nareza.

As inscrições são gratuitas e maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 00023-6928.

EcoFest

O festival, idealizado pela Amupac, promove uma combinação de música, arte e sustentabilidade, em uma parceria com a Cooperativa de Catadores do Acre (Catar).

“Será uma celebração à música eletrônica com os DJs R. Bader, Patrikera, Vico, Sync, Emerson Aguiar, Majoriz, Vibr’z, Ismael Fernandes e a única presença feminina, a DJ Nareza. A EcoFest é uma oportunidade para o público aproveitar e curtir o que há de melhor nesse estilo musical que domina a vida noturna em várias partes do mundo”, destaca DJ Black Júnior.