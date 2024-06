Ana Hickmann detona atitudes de Alexandre Correa: “Não visita o filho”

Ana Hickmann usou as redes sociais, neste domingo (9/6), para criticar o ex-marido Alexandre Correa. Segundo a apresentadora, ele não tem sido um pai presente e deixa a desejar no cuidado e carinho com o filho, Alezinho.

“Se você é pai, quer falar com seu filho por WhatsApp, basta presenteá-lo com um telefone celular novo. Ou tenha educação e aguarde o conserto do aparelho que a mãe comprou. Contato por telefone provisório com chip e ligação à vontade é comunicação! Fica a dica para quem não paga nada e não visita o filho como deveria”, disse ela.

A alfinetada veio após Alexandre Correa afirmar que estava há uma semana sem ver o rosto do filho. ““Por favor, Ana Hickmann, seja gentil, por mais difícil que seja para você. Libere o WhatsApp do Alezinho”, disse ele, que também acusou Ana Hickmann de alienação parental.

“Isso é um absurdo, caracteriza alienação parental clássica. Estou sendo privado de ver o rosto do meu filho através de uma videochamada. E tem mais: nem o Facetime do telefone está funcionando. Então você, pai, que está aí me seguindo, se identifica com esse problema?”, questionou.