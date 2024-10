Diddy é acusado de estuprar menina de 13 anos e outras agressões

Preso por conta de diversos crimes sexuais, Sean Diddy Combs recebeu mais sete acusações, sendo dois estupros de meninas de 13 e 17 anos. A afirmação foi feita pelo advogado Tony Buzbee, em sua conta nas redes sociais. O profissional diz representar mais de 120 pessoas contra o rapper.

De acordo com o profissional, os processos foram abertos por quatro homens e três mulheres e incluem as acusações de agressão sexual agravada, abuso sexual e exploração sexual. Em 2000, ele teria drogado uma menina de 13 anos, estuprado um homem em 2022 e agredido sexualmente uma mulher no mesmo ano.

“Vários outros indivíduos são referenciados nos autos do caso, mas não são nomeados anteriormente como réus neste momento. Deixaremos que as alegações nas queixas apresentadas falem por si mesmas e trabalharemos para que a justiça seja feita”, declarou Buzbee, explicando que Diddy é acusado de crimes contra vítimas de até 9 anos.

O profissional ainda declarou que a “a maioria dos eventos descritos ocorreu em 2022”, mesmo que haja denúncias de mais de duas décadas atrás. “A conduta flagrante estabelecida nos processos ocorreu em Nova York, Los Angeles e Las Vegas”, declarou.

Por fim, Buzbee contou que os autores das ações pediram anomimato. “Esperamos entrar com processos semanalmente nomeando o Sr. Combs e outros como réus, enquanto continuamos a reunir evidências e preparar os processos”, completou.