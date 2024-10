Conheça os 5 filmes de terror mais pesquisados de outubro

O mês de Halloween é a desculpa perfeita para que os apaixonados por filmes de terror possam assistir aos últimos lançamentos ou aos clássicos do gênero.

Aqueles que gostam de celebrar o Dia das Bruxas na frente da TV, mas ainda não decidiram em que filme dar play, podem se inspirar nas obras que estão gerando mais interesse de busca na internet.

Por isso, a CNN listou os cinco longas de terror mais pesquisados no Google durante este mês de outubro. De filmes de terror religioso a outros com um toque de comédia e sobre serial killers, as obras mais buscadas oferecem experiências para todos os gostos.

Conheça os filmes de terror mais pesquisados de outubro

1. “A Primeira Profecia”

“A Primeira Profecia” é um prequel (história anterior à obra original), do clássico lançado em 1976, “A Profecia”. Além disso, o longa conta com a brasileira Sônia Braga no elenco.

Lançada nos cinemas há mais de 48 anos, a icônica história de Damien deu início a uma série de filmes que agora incorpora um novo capítulo centrado em Margaret (Nell Tiger Free), uma jovem americana que é enviada à Roma para começar uma vida de serviço à Igreja. Lá, ela se depara com uma escuridão que a faz questionar sua própria fé e acaba desvendando uma aterrorizante conspiração que deseja provocar o nascimento do mal encarnado.

O filme está disponível no Disney+.

2. “Imaculada”

“Imaculada” acompanha Cecília (Sydney Sweeney), uma jovem religiosa que se torna freira em um convento na região rural da Itália. Após uma gravidez misteriosa e aparentemente sem explicação, ela passa a ser atormentada por forças perversas, enquanto confronta segredos sombrios e horrores do convento.

O filme está disponível no Prime Video.

3. “Abigail”

A trama de “Abigail” acompanha um grupo de possíveis criminosos que sequestra uma bailarina de 12 anos, filha de uma figura poderosa do submundo, para pedir o dinheiro de resgate a seu pai.

Tudo o que eles precisam fazer para receber um resgate de US$ 50 milhões é vigiar a garota durante a noite em uma mansão isolada. No entanto, as coisas começam a ficar estranhas e os sequestradores descobrem, para seu horror, que estão trancados com uma garotinha bem anormal.

O filme está disponível para aluguel ou compra no Prime Video, Apple TV e Google Play.

4. “Entrevista com o Demônio”

“Entrevista com o Demônio” é um terror found footage – gênero que mostra gravações que aparentam ser “reais”.

Na trama, ambientada no noite de Halloween de 1977, o apresentador de um programa de TV tenta recuperar a audiência, que despencou desde a trágica morte de sua esposa, através da tentativa de demonstrar poderes paranormais ao vivo, mas a situação acaba saindo do controle.

O filme está disponível na Netflix.

5. “Longlegs: Vínculo Mortal”

Em “Longlegs: Vínculo Mortal”, a agente do FBI Lee Harker (Maika Monroe) é designada para um caso não resolvido de um serial killer que toma rumos inesperados. Ela descobre uma ligação pessoal com o assassino e deve detê-lo antes que ele ataque novamente.

O filme ainda não está disponível em nenhum streaming no Brasil.